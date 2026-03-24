Ижевск. Удмуртия. 21 бригада работает на ямочных ремонтах дорог Удмуртии. Об этом в соцсетях рассказал глава Миндортранса республики Геннадий Таранов.

Напомним, в середине месяца таких бригад было всего шесть по республике.

«В планах отремонтировать порядка 250 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Понятно, что это временная мера, но она позволяет остановить дальнейшее разрушение дорожной одежды. Как только позволит погода, запустим асфальтобетонные заводы, выйдем на основные ремонты и реконструкцию», — заверил министр.

Он напомнил, что отремонтировать в Удмуртии планируют около 200 км дорог регионального и местного значения.