Депутаты Гордумы Ижевска предложили разработать льготный механизм приёмки снега

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 11 ноября прошло заседание постоянной комиссии Гордумы по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью. Депутаты рассмотрели повестку 37-й сессии муниципального парламента, которая запланирована на 14 ноября, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Комиссия обсудила новую редакцию Правил благоустройства города. Планируется разработать льготный механизм приёмки снега. Его предлагают применять в отношении частных лиц, которые будут чистить территории, находящиеся в муниципальной собственности.

На сессии депутатам также предстоит утвердить новый состав Общественной палаты Ижевска на ближайшие три года. В список кандидатов от городской думы вошли 11 человек. Свой список из 11 человек сформирует также глава города Дмитрий Чистяков.

Ещё одним вопросом стало согласование списка кандидатов на получение почетного знака «Семейная доблесть». В него вошли пять семей из Ижевска, которые прожили более десяти лет в браке и воспитывают не менее пяти детей. Награждение состоится в День матери. Семьям вручат нагрудный знак и единовременную выплату.

Планируется также рассмотреть поправки в Положение о грантах главы Ижевска одарённым детям, творческим и спортивным коллективам. Изменения предусматривают электронную подачу заявок на участие, а также меняют порядок выдвижения талантливых детей в области спорта. Подавать заявку на грант сможет только та организация, в которой занимается ребёнок.

Напомним, ранее Дмитрий Чистяков во время прямого эфира рассказал, что администрация города наймёт 50 новых сотрудников, чтобы усилить муниципальный контроль за содержанием территорий.