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Депутат Госсовета Удмуртии Ренат Ягафаров решил сдать свой мандат

13:33, 12 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Депутат Госсовета Удмуртии Ренат Ягафаров решил сдать свой мандат
13:33, 12 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
518
0
#Госсовет Удмуртии\n#депутаты
Фото: пресс-служба Госсовета УР
518
0

Он является старшим братом руководителя фракции ЛДПР Тимура Ягафарова.

Ижевск. Удмуртия. Член депутатской фракции ЛДПР в Госсовету Удмуртии Ренат Ягафаров решил снять с себя полномочия народного избранника. Он написал заявление по собственному желанию.

На сессии 12 сентября Госсовет Удмуртии принял отставку коллеги.

Напомним, что Ренат Фаатович с 2016 года является замдиректора ООО «Сенат». С 2021 по 2022 годы был депутатом райсовета Завьяловского района. С 2022 года стал депутатом Госсовета Удмуртии.

Женат, воспитывает четверых детей. Также Ренат Фаатович является старшим братом руководителя фракции ЛДПР в ГС УР Тимура Ягафарова.

13:33, 12 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
518
0
#Госсовет Удмуртии\n#депутаты