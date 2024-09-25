Депутата Госсовета Удмуртии Вячеслава Девятова выпустили из-под домашнего ареста

Ижевск. Удмуртия. Обвиняемому в незаконном обороте наркотиков депутату Госсовета Удмуртии Вячеславу Девятову изменили меру пресечения. Об этом сообщает судейское сообщество республики.

Индустриальный районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство органов следствия об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на запрет определённых действий.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник не возражали против удовлетворения ходатайства.

Заслушав мнение участников процесса, суд изменил меру пресечения на запрет определённых действий, с установлением ряда ограничений.

Напомним, ранее экс-руководителя «Молодой Гвардии «Единой России» в Удмуртии и директора ООО «Народный центр беспилотных систем» отправили под домашний арест по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков.