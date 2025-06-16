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Тимур Ягафаров переизбран координатором Удмуртского отделения ЛДПР

12:48, 16 июня, 2025
Тимур Ягафаров переизбран координатором Удмуртского отделения ЛДПР
12:48, 16 июня, 2025
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЛДПР\n#Госсовет\n#депутаты\n#Тимур Ягафаров
Источник фото: пресс-служба ЛДПР
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Высший Совет ЛДПР предложил его кандидатуру как бессменного лидера регионального отделения.

Ижевск. Удмуртия. Одна из ведущих политических сил в Удмуртии определила своего лидера: делегаты XLII отчетно-выборной Конференции регионального отделения ЛДПР единогласно переизбрали координатором Тимура Ягафарова. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе партии.

Высший Совет ЛДПР предложил кандидатуру председателя постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по экономической политике, промышленности и инвестициям как бессменного лидера регионального отделения, который внес существенный вклад в развитие партии и повышение её популярности в Удмуртии.

С переизбранием Тимура Фаатовича поздравил Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, который отметил его вклад и вклад всего отделения в развитие республики и пожелал новых успехов на благо жителей.

«Коллеги, выражаю благодарность за доверие. Будем продолжать трудиться на благо страны, нашей республики и её жителей!», — сказал Тимур Ягафаров после подведения итогов голосования.

Напомним, что Тимур Ягафаров возглавляет Удмуртское региональное отделение ЛДПР с 2017 года.

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12:48, 16 июня, 2025
144
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЛДПР\n#Госсовет\n#депутаты\n#Тимур Ягафаров