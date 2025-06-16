Ижевск. Удмуртия. Одна из ведущих политических сил в Удмуртии определила своего лидера: делегаты XLII отчетно-выборной Конференции регионального отделения ЛДПР единогласно переизбрали координатором Тимура Ягафарова. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе партии.

Высший Совет ЛДПР предложил кандидатуру председателя постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по экономической политике, промышленности и инвестициям как бессменного лидера регионального отделения, который внес существенный вклад в развитие партии и повышение её популярности в Удмуртии.

С переизбранием Тимура Фаатовича поздравил Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, который отметил его вклад и вклад всего отделения в развитие республики и пожелал новых успехов на благо жителей.

«Коллеги, выражаю благодарность за доверие. Будем продолжать трудиться на благо страны, нашей республики и её жителей!», — сказал Тимур Ягафаров после подведения итогов голосования.

Напомним, что Тимур Ягафаров возглавляет Удмуртское региональное отделение ЛДПР с 2017 года.