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На Ижевском автозаводе провели тестовую сборку опытной партии «Ларгусов»

14:00, 01 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На Ижевском автозаводе провели тестовую сборку опытной партии «Ларгусов»
14:00, 01 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
61
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский автозавод
Фото: ИА «Сусанин»
61
0

Машины собираются в классической комплектации.

Ижевск. Удмуртия. На Ижевском автозаводе протестировали сборку опытной партии «Ларгусов» в классической комплектации. Именно с этих машин начнётся серийное производство в мае текущего года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Тестовая сборка проходила на конвейере по технологии, максимально приближенной к основному процессу. Исключением было лишь оборудование участка, который ещё модернизируется — участок заправки, тормозные и динамические стенды.

«Сборка этих автомобилей - срез текущего статуса готовности производства, прежде всего, проверялся уровень готовности производства сборки в плане работы инструмента, оснастки, собираемости деталей и обучения персонала», — подчеркнули на предприятии.

Напомним, что ранее предприятие начало тестовую сборку фургонов «ЛАДА Ларгус». 

14:00, 01 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
61
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский автозавод