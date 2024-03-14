О ситуации с рабочими местами на Ижевском автозаводе высказался глава Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии в ходе прямой линии 14 марта напомнил, что к маю нужно набрать необходимое число работников для Ижевской площадки АвтоВАЗа. Это связано с тем, что в мае предприятие приступит к полномасштабному выпуску авто.

«Меня в этой теме беспокоит только один вопрос — к маю месяцу на заводе необходимо 1 500 рабочих плюсом <…>. Меня сейчас интересует только это», — поделился Александр Бречалов, отвечая на вопросы жителей по поводу «Лады Ларгус».

Кроме того, глава Удмуртии отметил, что сейчас почти вся производственная площадь занята, в том числе другими предприятиями.

«Это значит, что экономика очень серьёзно растёт», — заключили Александр Бречалов.

Ранее сообщалось о нехватке тысячи рабочих на заводе.

Напомним, «Ладу е-Ларгус» презентовали 15 декабря.