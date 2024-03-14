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О ситуации с рабочими местами на Ижевском автозаводе высказался глава Удмуртии

20:39, 14 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
О ситуации с рабочими местами на Ижевском автозаводе высказался глава Удмуртии
20:39, 14 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
264
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#Ижевский автозавод\n#рабочие
Фото: ИА «Сусанин»
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Сейчас не хватает 1 500 человек.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии в ходе прямой линии 14 марта напомнил, что к маю нужно набрать необходимое число работников для Ижевской площадки АвтоВАЗа. Это связано с тем, что в мае предприятие приступит к полномасштабному выпуску авто.

«Меня в этой теме беспокоит только один вопрос  — к маю месяцу на заводе необходимо 1 500 рабочих плюсом <…>. Меня сейчас интересует только это», — поделился Александр Бречалов, отвечая на вопросы жителей по поводу «Лады Ларгус».

Кроме того, глава Удмуртии отметил, что сейчас почти вся производственная площадь занята, в том числе другими предприятиями.
«Это значит, что экономика очень серьёзно растёт», — заключили Александр Бречалов.

Ранее сообщалось о нехватке тысячи рабочих на заводе. 

Напомним, «Ладу е-Ларгус» презентовали 15 декабря.

20:39, 14 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
264
0
#Ижевский автозавод\n#рабочие