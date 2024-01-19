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На Ижевском автозаводе с 1 февраля проиндексируют заработные платы

15:45, 19 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На Ижевском автозаводе с 1 февраля проиндексируют заработные платы
15:45, 19 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
458
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский автозавод\n#зарплаты
Фото: ИА «Сусанин»
458
0

Рост составит 9%.

Ижевск. Удмуртия. На Ижевском автозаводе проиндексируют тарифные ставки и оклады работников. Об этом сообщает пресс-служба АО «АВТОВАЗ».

Акционерное общество поддержало предложение профсоюзного комитета об опережающей индексации заработных плат на 9%. Повышение ставок и окладов произойдёт с 1 февраля на всех предприятиях АО «АВТОВАЗ», в том числе дочерних предприятиях в Тольятти и Ижевске.

Как отметил президент компании Максим Соколов, «АВТОВАЗ» закончил 2023 год с позитивными финансовыми показателями. 

15:45, 19 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
458
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский автозавод\n#зарплаты