Производство «Ларгусов» на Ижевском автозаводе начнётся 15 мая

Ижевск. Удмуртия. Официально начало производства автомобиле LADA Largus на Ижевском автозаводе назначено на 15 мая 2024 года. О готовности предприятия рассказывает пресс-служба автозавода.

Отмечается, что на производстве пластика готовятся к выпуску передних и задних бамперов. Здесь же их будут красить. На прессовом производстве локализовано 13 штампованных комплектующих, основную часть которых составляют лицевые детали. Ещё 60 позиций введут до конца года.

Сварочное производство полностью готово к выпуску товарных кузовов. Среди смонтированного оборудования есть 13 роботов.

Производство сборки в настоящий момент занимается выпуском пилотной партии машин и готовится к сходу с конвейера первых товарных экземпляров. Также откалиброваны стенды на линии испытаний.

Отмечается, что первые товарные автомобили будут иметь классическую комплектацию и выполняться в пассажирских и грузовых версиях. Первые оснастят 8-клапанным двигателем, а вторые — 16-клапанными. Затем предстоит начать выпуск машин в комплектации «комфорт».