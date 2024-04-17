Производство электромобилей на Ижевском автозаводе начнётся летом

Ижевск. Удмуртия. Летом 2024 года на Ижевском автозаводе начнут производить электроавтомобили Lada e-Largus. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на президента компании «Автоваз» Максима Соколова.

Первые образцы ижевских электромобилей уже проходят тестовые испытания. Скорость выпуска серийного ряда Largus Ижевским автозаводом на первых порах составит 15 единиц в час. По мере роста спроса производство могут увеличить до 25 автомобилей в час.

«С такой производительностью он будет работать, выпуская разный микс: пассажирский, грузопассажирский, с ДВС, с электросиловой установкой», — подчеркнул максим Соколов.

Производство «Ларгусов» с двигателями внутреннего сгорания стартует 15 мая. Начало производство электроавтомобилей намечено на лето.