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В МЧС озвучили предварительную причину пожара в пассажирском автобусе на улице Горького в Ижевске

10:29, 25 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В МЧС озвучили предварительную причину пожара в пассажирском автобусе на улице Горького в Ижевске
10:29, 25 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
364
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
364
0

Могло произойти короткое замыкание в светодиодном цифровом табло.

Ижевск. Удмуртия. Стала известна предварительная версия возникновения пожара в салоне пассажирского автобуса, который загорелся на улице Горького в Ижевске. Информацию передаёт ГУ МЧС по Удмуртии.

Точная причина пожара устанавливается специалистами пожарной лаборатории. В качестве предварительной версии рассматривается короткое замыкание в светодиодном цифровом табло.

Напомним, инцидент произошёл 24 января. Сообщение о пожаре поступило в 11:20. Автобус в этот момент направлялся на техосмотр. К счастью, обошлось без пострадавших. 

10:29, 25 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
364
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар