В МЧС озвучили предварительную причину пожара в пассажирском автобусе на улице Горького в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Стала известна предварительная версия возникновения пожара в салоне пассажирского автобуса, который загорелся на улице Горького в Ижевске. Информацию передаёт ГУ МЧС по Удмуртии.

Точная причина пожара устанавливается специалистами пожарной лаборатории. В качестве предварительной версии рассматривается короткое замыкание в светодиодном цифровом табло.

Напомним, инцидент произошёл 24 января. Сообщение о пожаре поступило в 11:20. Автобус в этот момент направлялся на техосмотр. К счастью, обошлось без пострадавших.