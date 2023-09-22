Почти на 70% подорожало дизельное топливо в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова прокомментировала ситуацию с нехваткой дизельного топлива в республике. Об этом зампредседателя правительства региона рассказала журналистам во время посещения Удмуртского государственного аграрного университета в пятницу, 22 сентября.

«Не только в Удмуртии, но и вообще во всех регионах России сейчас есть проблемы с дизельным топливом. Мало того, что у нас выросла цена, причём, она выросла существенно. Если сравнить её с 1 июня 2023 года, то практически на 70% поднялся уровень цены на дизельное топливо», — отметила первый вице-премьер.

Пока что самое дешёвое дизельное топливо в Камбарском районе, самое дорогое — в Якшур-Бодьинском, 93 тыс. рублей за тонну.

«Но самая большая проблема — поставщики не отгружают топливо в нужном объёме. Нам для завершения сезона нужно порядка 11 000 тонн дизельного топлива. Сюда входит всё, в том числе и завершение заготовительной кампании, в том числе обработка земли для посева 2024 года», — сказала Ольга Викторовна.

Она заверила, что правительство держит связь с руководителями фермерских хозяйств. На сегодняшний день есть факты отказа в отгрузке на территории пяти районов, конкретно по хозяйствам.

«Я знаю, что есть хозяйства, находящиеся в простое с понедельника. Как выходят из ситуации? Приезжают на заправки даже на тракторах и заправляются. Другого варианта просто нет», — отметила Ольга Абрамова.

Она озвучила главную сложность сложившейся ситуации — если сельхозтоваропроизводители не работают на полях, значит — их работники не получают зарплату, потому что в отрасли она сдельная.

«Сегодня у меня будет встреча с «Лукойлом», будем договариваться о бронировании объёмов топлива для нашего региона. Надеюсь, что коллеги нас поддержат для того, чтобы у нас были обеспечены бесперебойные поставки в хозяйства», — подчеркнула первый вице-премьер республики.

Также Ольга Абрамова напомнила, что накануне правительство России приняло решение об ограничении экспорта топлива за пределы страны. Такой шаг первый вице-премьер считает позитивным, потому что он может повлиять на внутренние цены.

На сегодняшний день самая сложная ситуация в обеспечении топливом сложилась в Шарканском, Красногорском, Якшур-Бодьинском, Юкаменском и Можгинском районах. В последнем уже заправки запрещают заправляться дизелем, отметила Ольга Абрамова.