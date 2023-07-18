Константина Сунцова освободили от должности первого зампреда правительства Удмуртии 

Ижевск. Удмуртия. Указом главы Удмуртии Константин Сунцов освобождён от должности первого заместителя председателя правительства республики. Документ опубликован на сайте регионального кабмина.

Сунцова освободили от должности 17 июля в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника. Следующим документом его назначили исполняющим обязанности постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России — заместителя председателя правительства республики. Новый пост Сунцов занял 18 июля.

Напомним, ранее Константин Сунцов рассказал о своих задачах в новой должности.