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Константина Сунцова освободили от должности первого зампреда правительства Удмуртии 

16:20, 18 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Константина Сунцова освободили от должности первого зампреда правительства Удмуртии 
16:20, 18 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
419
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Константин Сунцов
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
419
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Он переходит на работу постпредом главы республики при президенте России.

Ижевск. Удмуртия. Указом главы Удмуртии Константин Сунцов освобождён от должности первого заместителя председателя правительства республики. Документ опубликован на сайте регионального кабмина. 

Сунцова освободили от должности 17 июля в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника. Следующим документом его назначили исполняющим обязанности постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России — заместителя председателя правительства республики. Новый пост Сунцов занял 18 июля.

Напомним, ранее Константин Сунцов рассказал о своих задачах в новой должности.

16:20, 18 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
419
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Константин Сунцов