В Глазове откроют мемориальную доску в честь бывшего ректора ГГПИ Геннадия Поздеева

Глазов. Удмуртия. Мемориальная доска в память о ректоре Глазовского государственного педагогического института имени В. Г. Короленко Геннадии Антоновиче Поздееве появится на здании учебного корпуса №3. Об этом сообщила в соцсетях нынешний ректор вуза Янина Чиговская-Назарвоа.

Напомним, Геннадий Поздеев скончался в 2016 году в возрасте 82 лет.

«Почетный гражданин Глазова, профессор Геннадий Поздеев руководил ГГПИ с 1992 по 2004 годы. Здание третьего учебного корпуса было построено в 2003 году при непосредственном участии и под руководством Геннадия Антоновича. Оно и сегодня является лучшим среди педагогических вузов России, украшает не только ансамбль институтских корпусов, но и архитектуру города Глазова», — отметила Янина Чиговская-Назарова.

Она подчеркнула, что более 60 лет, включая студенческие годы, жизнь Геннадия Антоновича была неразрывно связана с ГГПИ имени В. Г. Короленко. В последние годы он возглавлял Центр истории ГГПИ и сам стал легендарной личностью в истории вуза, города, республики.

«Для меня Геннадий Антонович навсегда останется наставником, другом и учителем в жизни. Он всегда верил в меня и поддерживал, давал бесценные советы. Открытие мемориальной доски — дань огромного уважения к его памяти», — призналась ректор ГГПИ.

Открытие состоится 10 июня, в День города Глазова.