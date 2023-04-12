Жителя Увы подозревают в краже почти миллиона рублей из сейфа своего друга детства

Ува. Удмуртия. Жителя Увы подозревают в краже денег и мошенничестве при продаже автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По данным следствия, 36-летний мужчина, который был ранее судим, обокрал своего друга детства. Злоумышленник знал, что у потерпевшего есть сейф с деньгами. Когда друг уехал в отпуск и в доме находился только его отец, подозреваемый тайно проник в жилище, взломал сейф и похитил из него 900 тыс. рублей.

В этот же период потерпевший попросил задержанного помочь продать «Ладу Весту» стоимостью 600 тыс. рублей. В результате, пока владелец автомобиля был в отпуске, его друг перепродал машину за 170 тыс. рублей.

После мужчина скрылся и несколько дней прятался у знакомых в разных населенных пунктах Удмуртии. Деньги он потратил на личные нужды.

По данном факту возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК России («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище») и по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Злоумышленника задержали и взяли под стражу. Проданный автомобиль удалось возвратить владельцу.