В новом году дети-сироты с ОВЗ в Удмуртии смогут бесплатно обучиться программе переподготовки рабочих и служащих

Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии 12 декабря принял новые меры социальной поддержки детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Депутаты внесли изменения в закон «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике». С 1 января 2024 года дети-сироты с ограниченными возможностями здоровья смогут один раз пройти очное обучение по программам переподготовки рабочих и служащих.

Деньги на учебу будут выделены из бюджета региона. Также учащимся станут каждый месяц выплачивать пособия на покупку учебной литературы и канцелярии.

А школьники и студенты СПО, которые во время обучения потеряют обоих или единственного родителя, смогут бесплатно ездить на городском и пригородном транспорте, а в сельской местности — на внутрирайонном транспорте. Помимо этого им предоставят бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно.

Также депутаты внесли изменения в закон «О единовременной денежной выплате на приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан в Удмуртской Республике». Они продлили его действие на 2024 год.

Председатель постоянной комиссии республиканского парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Дербилова рассказала, что этот закон в регионе приняли в 2021 году. С тех пор жилищный сертификат стал востребован, и летом 2023 года аналогичный закон приняли уже на федеральном уровне.