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Учёные-физики из трёх стран в Глазове наглядно показали важность опытов и экспериментов

14:25, 29 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Учёные-физики из трёх стран в Глазове наглядно показали важность опытов и экспериментов
14:25, 29 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
19
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#Глазов\n#обучение\n#эксперимент\n#опыты\n#ГИПУ имени Короленко\n#физика
Фото: пресс-служба ГИПУ
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На конференции представили уникальные приборы для занятий в школе и вузе.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском инженерно-педагогическом университете имени В. Г. Короленко прошла Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, посвящённая физическому эксперименту. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Демонстрация и обсуждение десятков учебных экспериментов и физических опытов имеют практическую цель — сделать преподавание физики в школе и вузе более доказательным, наглядным и захватывающим. На конференции были представлены уникальное оборудование и приборы, разработанные для изучения физики, в том числе и изобретения глазовчан. В сборниках «Проблемы учебного физического эксперимента» по итогам конференции будут опубликованы более ста научных докладов исследователей из России, Казахстана, Молдовы.

Отметим, что конференция основана в 1995 году доктором педагогических наук, профессором Валерием Вильгельмовичем Майером, который возглавляет кафедру физики и дидактики физики ГИПУ. 

«С разработкой и изучением физического эксперимента связана одна из старейших научных школ ГИПУ, а оригинальные демонстрационные приборы, уже созданные на кафедре, заслужили признание в научном и педагогическом сообществе и даже были отмечены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями ВДНХ», — сообщили в Короленковском университете.

Как отметила ректор вуза Янина Чиговская-Назарова, в 2023 году именно с проектом «Школа учебного физического эксперимента» ГИПУ стал федеральной инновационной площадкой. Также университет выполняет государственное задание — разрабатывает для школ России методики проведения физических опытов и формирования у школьников инженерных компетенций. В прошлом году, здесь разработали и провели мобильную исследовательскую лабораторию «Учебный эксперимент по градиентной оптике». Новый статус получил и научно-практический журнал «Учебная физика», который издаётся в ГИПУ с 1997 года — недавно он включен в перечень ВАК.

Также отметим, что в 2024-2025 годах по госзаданию Министерства просвещения России в ГИПУ запланировано выполнение очередного научного проекта по созданию и внедрению современных учебных физических приборов и опытов по физике в средней школе и в педагогическом вузе.

14:25, 29 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
19
0
#Глазов\n#обучение\n#эксперимент\n#опыты\n#ГИПУ имени Короленко\n#физика