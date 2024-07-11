35 жителей Удмуртии завершили профессиональную переподготовку в «Школе фермера»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском государственном агропромышленном университете завершился очередной поток «Школы фермера» (18+). Об этом сообщается в группе вуза в соцсети «ВКонтакте».

11 июля 35 ученикам вручили дипломы о профессиональной переподготовке. Отмечается, что 22 из них являются действующими фермерами.

Во время защиты бизнес-планов проект дипломированного сыровара Елены Ивановой признали лучшим. Участница «Школы фермера» не просто проходила обучение, а принимала сокурсников в своём хозяйстве. Предприниматель делилась опытом и устраивала мастер-классы.

«Нам важно, чтобы темы и направления обучения были актуальными и востребованными. Ещё несколько лет назад с трудом верилось, что в Удмуртии ягодоводство станет перспективным направлением. Сегодня несколько успешных хозяйств доказали обратное. Поэтому мы со своей стороны готовы создать комфортные условия для развития фермерского дела в Удмуртии», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаил Юдин.

Следующий поток школы планируется запустить уже предстоящей осенью. Организаторы обещают, что появится ещё одно новое направление обучения — переработка сельхозпродукции.