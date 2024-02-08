В Удмуртии может появиться единый центр по обучению операторов беспилотников

Ижевск. Удмуртия. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов поручил проработать идею создания единого центра по обучению операторов беспилотников в Удмуртии. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в регионе.

Министр отметил, что в настоящий момент для лесного хозяйства Удмуртии необходимо необходимо как минимум 82 оператора беспилотных летательных аппаратов, а в будущем потребность в таких специалистах будет только расти.

Также регион нуждается в беспилотниках самолетного типа. Чтобы охватить всю республику мониторингом пожарной безопасности, необходимо 5 контрольно-диспетчерских служб с этим оборудованием.

Так как благодаря мониторингу в 2023 году в Удмуртии средняя площадь одного возгорания составила 2,4 га, что в 140 раз ниже средне-российского показателя, то в республике продолжат развивать это направление.