Всю сеть Службы занятости Удмуртии планируют масштабно перестроить в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. Масштабное перевооружение всей сети Службы занятости Удмуртии планируют провести в 2023 году. Об этом в соцсетях сообщила вице-премьер республики Татьяна Чуракова.

По её словам, благодаря федеральному проекту «Содействие занятости», в регионе появятся светлые помещения под узнаваемым брендом; простые, современные цифровые сервисы; зоны информирования граждан и работодателей; удобные пространства для индивидуальных и групповых занятий; новые стандарты предоставления услуг; клиентоцентричный подход в решении жизненной или бизнес-ситуации.

«Впереди грандиозная работа, но облик будущей трансформации можно представить уже сейчас на примере отремонтированных и работающих в новом формате комплексного предоставления услуг и сервисов филиалов Республиканского центра занятости населения в Ижевске и Граховском районе. Совсем скоро к ним присоединится и воткинская площадка», — написала Татьяна Чуракова.

Она напомнила, что только в 2022 году при содействии Службы занятости было трудоустроено 14 тысяч человек, в том числе на временные рабочие места. Также в Удмуртии удалось сохранить занятость 2 665 работников.