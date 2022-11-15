Курсы повышения квалификации священнослужителей начались в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. На базе духовно-просветительского центра Ижевской епархии начали работу курсы повышения квалификации священнослужителей. Как сообщила пресс-служба епархии, повышение квалификации священнослужителей проводится регулярно и является процессом совершенствования профессиональной компетенции.

В епархии отметили, что подобные курсы необходимы священнослужителям для эффективной деятельности в пастырском служении. К прохождению курсов привлекают клириков, окончивших высшее духовное учебное заведение более трёх лет назад.

Форма организации предполагает частичный отрыв слушателей от пастырской деятельности на 160 академических часов. По завершении программы слушатели сдают комплексный экзамен, а завершающим этапом в процессе обучения будет защита квалификационной работы.

Организатором курсов выступает Отдел религиозного образования и катехизации Ижевской епархии.