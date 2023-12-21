В восстановленном Благовещенском соборе Воткинска в новом году проведут первую службу

Воткинск. Удмуртия. В начале 2024 года в Воткинске откроется отреставрированный Благовещенский собор. Об этом на встрече с журналистами сообщил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев.

Он напомнил, что в мае 1840 года здесь крестили известного композитора Петра Ильича Чайковского. Советские годы для собора выдались непростыми, в нём располагался дом культуры, а затем кинотеатр.

В 2001 году храм вновь вернулся в епархию, а в 2006 году его начали активно восстанавливать. В реконструкцию объекта вложились многие предприниматели Удмуртии и России.

В настоящий момент рабочие заканчивают монтаж главного иконостаса и завершают последние приготовления.

Первую большую службу, посвященную Рождеству Христово, проведут в ночь с 6 на 7 января 2024 года.