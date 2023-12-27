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Малые купола установят на строящуюся колокольню Петропавловской церкви села Ягул

11:10, 27 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Малые купола установят на строящуюся колокольню Петропавловской церкви села Ягул
11:10, 27 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
231
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#Завьяловский район\n#Удмуртия\n#епархия\n#храмы Удмуртии
Фото: vk.com/arh.nasledie
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Радостное мероприятие пройдёт 30 декабря после литургии.

Ягул. Удмуртия. В субботу, 30 декабря, в селе Ягул Завьяловского района Удмуртии состоится долгожданное событие — освящение и подъём на строящуюся колокольню малых угловых куполов. Как сообщается в соцсетях республиканского молодёжного православного объединения «Под куполом небес», подобное событие является не только радостным для верующих, но и редким в регионе в плане восстановления прежних храмов.

Отметим, что открыть в Ягуле самостоятельный приход и построить каменную церковь было решено в 1900 году. В 1915 году церковь была построена и названа в честь апостолов Петра и Павла. В 1930 году её закрыли, частично разобрав, лишив купола и колокольни. В 1992 году начато восстановление церкви. Сейчас идёт воссоздание колокольни.

В соцсетях прихода сообщается, что 30 декабря после Божественной литургии состоится чин освящения четырёх маковок малых крестов строящейся колокольни, их подъём и установка.

Божественную литургию и чин освящения возглавит секретарь Ижевской епархии, благочинный Завьяловского округа, священник Илья Медведев. 

11:10, 27 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
231
0
#Завьяловский район\n#Удмуртия\n#епархия\n#храмы Удмуртии