Малые купола установят на строящуюся колокольню Петропавловской церкви села Ягул

Ягул. Удмуртия. В субботу, 30 декабря, в селе Ягул Завьяловского района Удмуртии состоится долгожданное событие — освящение и подъём на строящуюся колокольню малых угловых куполов. Как сообщается в соцсетях республиканского молодёжного православного объединения «Под куполом небес», подобное событие является не только радостным для верующих, но и редким в регионе в плане восстановления прежних храмов.

Отметим, что открыть в Ягуле самостоятельный приход и построить каменную церковь было решено в 1900 году. В 1915 году церковь была построена и названа в честь апостолов Петра и Павла. В 1930 году её закрыли, частично разобрав, лишив купола и колокольни. В 1992 году начато восстановление церкви. Сейчас идёт воссоздание колокольни.

В соцсетях прихода сообщается, что 30 декабря после Божественной литургии состоится чин освящения четырёх маковок малых крестов строящейся колокольни, их подъём и установка.

Божественную литургию и чин освящения возглавит секретарь Ижевской епархии, благочинный Завьяловского округа, священник Илья Медведев.