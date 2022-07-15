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Спасатели научат ижевчан оказывать первую помощь утопающим

17:10, 15 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Спасатели научат ижевчан оказывать первую помощь утопающим
17:10, 15 июля, 2022
Екатерина Сентемова
54
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спасатели\n#помощь\n#мастер-класс\n#вода
Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии
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Также отдыхающим напомнят о важности безопасного поведения у воды.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске спасатели проведут мастер-классы по основам оказания первой помощи утопающим. Об этом сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели ПСС, а также инструкторы социального проекта «Спасатель.Рядом» напомнят горожанам правила безопасного поведения у воды, научат подавать спасательный круг и конец «Александрова».

Мастер-классы может посетить любой желающий.

В субботу, 16 июля, мероприятие пройдет с 13:00 на пляже спортивного курорта «Чекерил».

17 июля желающих ждут на пруду деревни Хохряки возле коттеджного поселка «Русь». Начало в 12:00.

Напомним, что подобные мастер-классы уже прошли в Воткинске и Сарапуле.

17:10, 15 июля, 2022
Екатерина Сентемова
54
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спасатели\n#помощь\n#мастер-класс\n#вода