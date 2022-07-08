Спасатели научат жителей Сарапула и Воткинска оказывать первую помощь утопающим

Сарапул. Удмуртия. В двух городах Удмуртии для жителей проведут мастер-классы по основам оказания первой помощи утопающим. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Так как в регионе стоит жара, жители будут спасаться от солнца вблизи водоемов. Чтобы исключить несчастные случаи, спасатели Поисково-спасательной службы Удмуртии и инструктора социального проекта «Спасатель.Рядом» расскажут и покажут, как подавать спасательный круг и конец «Александрова», а также как необходимо оказывать первую помощь.

В Сарапуле мастер-класс состоится в субботу, 9 июля, в 12:00 на центральной набережной. Всем желающим нужно будет подойти к спасательному пантону.

Еще один тренинг пройдет 10 июля в 12:00 на набережной Воткинского пруда рядом с музеем-усадьбой Чайковского.