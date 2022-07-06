В Удмуртии через сервис госуслуги зарегистрировали первых новорождённых детей

Ижевск. Удмуртия. Впервые в Удмуртии родители зарегистрировали своих новорождённых детей через сервис госуслуги не посещая ЗАГС. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Первую онлайн-регистрацию прошли шесть младенцев из Сарапула, Воткинска, Можги и села Тарасово в Сарапульском районе. Это стало возможно в рамках сервиса «Рождение ребёнка» на госуслугах. Он реализован в республике по федеральному проекту «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

«Маме новорожденного необходимо иметь авторизацию на портале Госуслуг и сообщить о своем желании получить документы в электронном виде персоналу роддома. Они оформят медицинское свидетельство, которое затем поступит в личный кабинет заявительницы. Данные <…> автоматически подтянутся в заявление о рождении. Само заявление заполняют родители, где указывают выбранное для малыша имя. Органы ЗАГС регистрируют рождение, а в личный кабинет родителей приходит уведомление о готовности свидетельства», — рассказала председатель Комитета по делам ЗАГС при правительстве Удмуртской Республики Людмила Попова.

Бумажный вариант документа можно получить в любой день, указанный в заявлении. Работники ЗАГС могут привезти его в роддом.

До 1 января 2023 года бумажное свидетельство о рождении будет выдаваться родителям в обязательном порядке. Затем порядок получения документа изменится и если в течение семи суток после регистрации младенца, то свидетельство выдано не будет. Выписку из реестра можно будет заказать по запросу.