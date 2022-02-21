Итоги дня: «минирование» школ в Сарапуле и спортсмены из Удмуртии на Паралимпиаде в Пекине

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии ковидом заболели 2 910 человек. Скончались 15 человек.

Обнаружено тело

Тело бывшего замглавы МВД Удмуртии Владимира Ялунина 20 февраля нашли в Москве-реке сотрудники МЧС. 5 февраля поехал кататься на квадроцикле и пропал возле села Аксиньино Одинцовского городского округа Московской области.

Выплаты выросли

В 2019 году жителям Удмуртии по больничным листам выплатили почти 5 млрд рублей. По сравнению с доковидным 2019 годом расходы выросли в 1,5 раза.

Гибель рабочего

На железнодорожной станции в Ижевске погиб 19-летний рабочий. Юноша работал составителем поездов. Трагедия произошла 19 февраля по время манёвровых работы грузовыми вагонами.

Угрозы терактов

Во всех школах Сарапула 21 февраля были отменены занятия. Причиной тому послужили анонимные сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах.

Наши на паралимпиаде

В состав российской паралимпийской сборной, которая выступит на Играх в Пекине вошли пять спортсменов из Удмуртии. В сборной по лыжным гонкам выступит Владислав Лекомцев, по следж-хоккею — Михаил Ворончихин, Дмитрий Галкин и Владимир Рычков. В резервном составе находится Денис Перевозчиков.