Ижевск. Удмуртия. Рабочий погиб на железнодорожной станции в Ижевске. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

19-летний молодой человек работал на станции составителем поездов. По предварительным данным, трагедия произошла утром 19 февраля во втором парке ж/д станции «Ижевск» Горьковской железной дороги во время маневровых работ грузовыми вагонами.

В настоящее время следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия. После будет дана оценка действиям ответственных лиц.