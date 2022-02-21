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Рабочий погиб на железнодорожной станции в Ижевске

11:32, 21 февраля, 2022
Рабочий погиб на железнодорожной станции в Ижевске
11:32, 21 февраля, 2022
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#поезда\n#вокзал\n#железная дорога
Фото: pixabay.com
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Следователи проводят проверку.

Ижевск. Удмуртия. Рабочий погиб на железнодорожной станции в Ижевске. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

19-летний молодой человек работал на станции составителем поездов. По предварительным данным, трагедия произошла утром 19 февраля во втором парке ж/д станции «Ижевск» Горьковской железной дороги во время маневровых работ грузовыми вагонами.

В настоящее время следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия. После будет дана оценка действиям ответственных лиц.

11:32, 21 февраля, 2022
1223
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#поезда\n#вокзал\n#железная дорога