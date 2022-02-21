Пять спортсменов из Удмуртии выступят в составе сборной России на паралимпиаде в Пекине

Ижевск. Удмуртия. В состав паралимпийской сборной России на Играх в Пекине попали пять спортсменов из Удмуртии и один тренер. Информация об этом опубликована на сайте паралимпийского комитета России.

Ижевчанин Сергей Бородин вошёл в состав как тренер сборной по горнолыжному спорту среди слепых. Спортсмен Владислав Лекомцев вошёл в команду по лыжным гонкам и биатлону. В сборную по следж-хоккею попали сразу три игрока из Удмуртии — Михаил Ворончихин, Дмитрий Галкин и Владимир Рычков.

Спортсмен-ведущий сборной команды по спорту слепых Денис Перевозчиков попал в резервный состав.

Напомним, что на прошедшей Олимпиаде в Пекине Россия заняла девятое место.