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Пять спортсменов из Удмуртии выступят в составе сборной России на паралимпиаде в Пекине

16:40, 21 февраля, 2022
Юрий Абашев
Пять спортсменов из Удмуртии выступят в составе сборной России на паралимпиаде в Пекине
16:40, 21 февраля, 2022
Юрий Абашев
308
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#Паралимпиада
Фото: Пресс-служба паралимпийского комитета России
308
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Игры пройдут с 4 по 13 марта 2022 года.

Ижевск. Удмуртия. В состав паралимпийской сборной России на Играх в Пекине попали пять спортсменов из Удмуртии и один тренер. Информация об этом опубликована на сайте паралимпийского комитета России.

Ижевчанин Сергей Бородин вошёл в состав как тренер сборной по горнолыжному спорту среди слепых. Спортсмен Владислав Лекомцев вошёл в команду по лыжным гонкам и биатлону. В сборную по следж-хоккею попали сразу три игрока из Удмуртии — Михаил Ворончихин, Дмитрий Галкин и Владимир Рычков.

Спортсмен-ведущий сборной команды по спорту слепых Денис Перевозчиков попал в резервный состав.

Напомним, что на прошедшей Олимпиаде в Пекине Россия заняла девятое место.

 

16:40, 21 февраля, 2022
Юрий Абашев
308
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#Паралимпиада