В Сарапуле отменили занятия в школах из-за анонимных сообщений о минировании

Сарапул. Удмуртия. Занятия в школах Сарапула отменили из-за анонимных сообщений о взрывных устройствах. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Виктор Шестаков.

По его словам, в понедельник, 21 февраля, сразу несколько школ получили на свои электронные адреса сообщения о минировании. К местам событий прибыли экстренные службы, которые эвакуировали учащихся.

В связи с инцидентом в школах Сарапула 21 февраля отменили все занятия.

«Я уверен, что как только все сигналы будут отработаны, мы вернёмся в обычный режим работы. Нет никаких сомнений, что это будет уже завтра», — сказал градоначальник.

Ранее в соцсетях пользователи сообщали о массовых эвакуациях в учебных учреждениях Сарапула.