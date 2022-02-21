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В Сарапуле отменили занятия в школах из-за анонимных сообщений о минировании

14:33, 21 февраля, 2022
Андрей Бирюков
В Сарапуле отменили занятия в школах из-за анонимных сообщений о минировании
14:33, 21 февраля, 2022
Андрей Бирюков
807
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#школа
Фото: unsplash.com
807
0

Восстановить привычный режим работы планируется во вторник.

Сарапул. Удмуртия. Занятия в школах Сарапула отменили из-за анонимных сообщений о взрывных устройствах. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Виктор Шестаков.

По его словам, в понедельник, 21 февраля, сразу несколько школ получили на свои электронные адреса сообщения о минировании. К местам событий прибыли экстренные службы, которые эвакуировали учащихся.

В связи с инцидентом в школах Сарапула 21 февраля отменили все занятия.

«Я уверен, что как только все сигналы будут отработаны, мы вернёмся в обычный режим работы. Нет никаких сомнений, что это будет уже завтра», — сказал градоначальник.

Ранее в соцсетях пользователи сообщали о массовых эвакуациях в учебных учреждениях Сарапула.

14:33, 21 февраля, 2022
Андрей Бирюков
807
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#школа