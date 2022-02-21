С начала пандемии в Удмуртии выплаты по больничным листам выросли в полтора раза

Ижевск. Удмуртия. Почти 5 млрд рублей выплатили жителям Удмуртии по больничным листам в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Фонда социального страхования.

По сравнению с доковидным 2019 годом сумма расходов на оплату больничных выросла в 1,5 раза. По временной нетрудоспособности работающее население Удмуртии получило 4,9 млрд рублей.

В целом в республике отмечается рост расходов, связанных с охраной здоровья граждан. Так, до 2,9 млрд рублей увеличились выплаты по беременности и родам, а также уходу за детьми.

На четверть (до 465,8 млн рублей) выросли перечисления на приобретение средств реабилитации для инвалидов, за счет соцстраха обеспечено почти 33 тыс. таких заявок.

Гражданам льготных категорий выдано 1 315 путевок на санаторно-курортное лечение, это на 137 больше, чем в 2020 году, сумма расходов составила 35,4 млн рублей.

433,5 млн рублей направлено на поддержку пострадавших на производстве от несчастных случаев или получивших профзаболевания. Средства пошли на выплату денежных компенсаций, обеспечение медикаментами и средствами реабилитации, лечение, а также переобучение работников.