Тело бывшего замглавы МВД Удмуртии Владимира Ялунина нашли в Москве-реке

Аксиньино. Московская область. Сотрудники МЧС обнаружили тело пропавшего в Московской области экс-замминистра юстиции России, генерал-полковника внутренней службы Владимира Ялунина. Об этом сообщил RT.

Сообщается, что 5 февраля 2022 года Ялунин поехал кататься на квадроцикле и пропал возле села Аксиньино Одинцовского городского округа Московской области. Утром 6 февраля спасатели обнаружили квадроцикл. Поиски 70-летнего мужчины не прекращались, для поисков подо льдом использовались две подводные камеры.

Тело Ялунина обнаружили 20 февраля.

Наша справка: Владимир Увенальевич Ялунин родился в 1951 году в Ижевске. Окончил машиностроительный факультет ИжГТУ (ИМИ), затем — Академию МВД СССР. С 1977 года начал службу в органах внутренних дел.

С 1977 по 1993 годы — работал в управлении исправительных трудовых учреждений Министерства внутренних дел Удмуртской АССР.

С 1993 по 1994 годы — замминистра внутренних дел Удмуртии.

С 1994 по 1996 годы — замначальника ГУ материально-технического и военного снабжения МВД России.

С 1996 по 1997 годы — начальник управления тыла ГУ исполнения наказаний МВД России.

С декабря 1997 года по август 1998 года — консультант Управления законодательства о государственной безопасности и правоохранительной деятельности Минюста России.

До 15 декабря 2004 года — начальник ГУ исполнения наказаний Министерства юстиции России.

До 11 августа 2006 года — замминистра юстиции России.