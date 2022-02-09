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В Ижевске 18-летний юноша по неосторожности убил дебошира

17:30, 09 февраля, 2022
Юрий Абашев
В Ижевске 18-летний юноша по неосторожности убил дебошира
17:30, 09 февраля, 2022
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#следствие
Фото: pixabay.com
1100
0

Парню грозит до 2 лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 18-летний продавец продуктового магазина случайно убил 62-летнего бродягу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

По версии следствия, в ноябре 2021 года юноша находился на своей смене в продуктовом магазине. Днём в помещение зашёл 62-летний мужчина без определённого места жительства. Бродяга начал приставать к покупателям и всячески нарушать общественный порядок.

Замечания продавца и требования покинуть магазин не повлияли на дебошира. Тогда юноша начал выталкивать мужчину через входную дверь. Однако потерпевший не устоял и упал, ударившись головой об асфальт.

С полученной травмой бомжа доставили в больницу, где тот через две недели скончался, несмотря на оказанную врачами помощь.

Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. Затем материалы отправят в суд. За данное преступление юноше грозит до 2 лет лишения свободы.

17:30, 09 февраля, 2022
Юрий Абашев
1100
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#следствие