В Ижевске 18-летний юноша по неосторожности убил дебошира

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 18-летний продавец продуктового магазина случайно убил 62-летнего бродягу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

По версии следствия, в ноябре 2021 года юноша находился на своей смене в продуктовом магазине. Днём в помещение зашёл 62-летний мужчина без определённого места жительства. Бродяга начал приставать к покупателям и всячески нарушать общественный порядок.

Замечания продавца и требования покинуть магазин не повлияли на дебошира. Тогда юноша начал выталкивать мужчину через входную дверь. Однако потерпевший не устоял и упал, ударившись головой об асфальт.

С полученной травмой бомжа доставили в больницу, где тот через две недели скончался, несмотря на оказанную врачами помощь.

Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. Затем материалы отправят в суд. За данное преступление юноше грозит до 2 лет лишения свободы.