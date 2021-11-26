Итоги дня: риск ввода новых ковидных ограничений в Удмуртии и изъятие имущества экс-главы республики

Главные новости пятницы.





Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии коронавирус выявили у 303 человек. Зафиксировано 17 летальных исходов.

Новый руководитель

Временным главой Октябрьского района Ижевска назначили Наталью Новикову. Обязанности руководителя она исполняет с 9 ноября. Ранее она занимала пост зама районного главы по социальным и организационным вопросам.

Возможные ужесточения

Власти Удмуртии дали сигнал, что если темпы вакцинации не восстановятся до достигнутых ранее темпов, то республику могут ждать новые ковидные ограничения. Об этом заявил руководитель администрации главы и правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов.

Помощь пчеловодам

Частным владельцам пасек компенсируют убытки, понесённые из-за массовой гибели пчёл. Из бюджета республики на эти цели выделят 2,5 млн рублей.

По просьбам жителей

В Глазове по просьбам местных жителей организовали дополнительный пункт вакцинации от гриппа и коронавируса. Это поможет разгрузить уже имеющийся пункт.

Имущество на 120 млн рублей

Имущество бывшего главы Удмуртии Александра Соловьёва, общей стоимостью 120 млн, было взыскано по требованию Генпрокуратуры. Требование главного надзорного органа удовлетворил Индустриальный суд в Ижевске.

Облик приюта

В Удмуртии подвели итоги голосования за внешний вид будущего приюта для животных в посёлке Смирново под Ижевском. В голосовании приняли участие более 2 тыс. человек. Лидирующий вариант набрал 972 голоса.