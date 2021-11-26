Суд обратил в доход государства имущество бывшего главы Удмуртии Александра Соловьёва на 120 млн рублей

Решение в законную силу не вступило.



Ижевск. Удмуртия. Суд в Ижевске удовлетворил требование Генеральной прокуратуры России и обратил в доход государства имущество бывшего главы Удмуртии Александра Соловьёва. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Судом установлено, что с 2007 по 2016 годы Соловьёв имел доход, который превышал его официальный заработок. Эти данные он скрывал в своих декларациях. Известно, что бывший глава Удмуртии оформлял недвижимость и иное имущество на своё имя, имя членов семьи и доверенных лиц. Основная часть принадлежала дочери экс-чиновника. У неё не было легальных средств для покупки этого имущества.

По решению Индустриального районного суда Ижевска в доход государства обращены дом, квартиры, нежилые помещения, земельные участки, машины, деньги и другое дорогое имущество. Общая стоимость превышает 120 млн рублей.

Решение в законную силу не вступило.

Напомним, бывшего главу Удмуртской Республики Александра Соловьёва задержали в апреле 2017 года по обвинению в коррупции. В октябре 2020 года его признали виновным в двух эпизодах получения взяток. Суд приговорил его к 10 годам строгого режима и штрафу в 275 млн рублей. С учётом времени, проведённого в СИЗО и под домашним арестом, в колонии ему предстояло провести 6,5 года. В марте 2021 года суд освободил Соловьёва по состоянию здоровья, сохранив штраф.