Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Разделить нельзя смешать: куда уезжают рассортированные отходы Лонгрид Как «умный дом» упрощает жизнь людей Лонгрид За чертой: новый взгляд на Гоголя Лонгрид

В Глазове по просьбе жителей открыли дополнительный пункт вакцинации

14:40, 26 ноября, 2021
Андрей Бирюков
В Глазове по просьбе жителей открыли дополнительный пункт вакцинации
14:40, 26 ноября, 2021
Андрей Бирюков
257
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#здравоохранение\n#вакцинация\n#коронавирус
Фото: Сергей Коновалов / ВКонтакте
257
0

Он будет работать по будням с 09:00 до 14:00.

Глазов. Удмуртия. В Глазове организовали дополнительный пункт вакцинации от гриппа и коронавируса. Как сообщил глава северной столицы Удмуртии Сергей Коновалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте», жители города просили открыть новый пункт, чтобы разгрузить имеющийся.

Теперь жителей будут прививать и в ледовом дворце спорта «Глазов Арена» по адресу: улица Кирова, 38. Пункт будет работать в будни с 09:00 до 14:00. Вход находится напротив офиса банка ВТБ. Первый прививочный кабинет располагается на улице Калинина, 2а.

Напомним, ранее в Удмуртию поступила партия вакцины для иностранных граждан без российских документов. Её стоимость — 1 300 рублей. Кроме того, в республике могут ужесточить антиковидные меры, если темпы вакцинации будут низкими.

14:40, 26 ноября, 2021
Андрей Бирюков
257
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#здравоохранение\n#вакцинация\n#коронавирус
?>