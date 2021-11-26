В Глазове по просьбе жителей открыли дополнительный пункт вакцинации

Он будет работать по будням с 09:00 до 14:00.

Глазов. Удмуртия. В Глазове организовали дополнительный пункт вакцинации от гриппа и коронавируса. Как сообщил глава северной столицы Удмуртии Сергей Коновалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте», жители города просили открыть новый пункт, чтобы разгрузить имеющийся.

Теперь жителей будут прививать и в ледовом дворце спорта «Глазов Арена» по адресу: улица Кирова, 38. Пункт будет работать в будни с 09:00 до 14:00. Вход находится напротив офиса банка ВТБ. Первый прививочный кабинет располагается на улице Калинина, 2а.

Напомним, ранее в Удмуртию поступила партия вакцины для иностранных граждан без российских документов. Её стоимость — 1 300 рублей. Кроме того, в республике могут ужесточить антиковидные меры, если темпы вакцинации будут низкими.