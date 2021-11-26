Итоги голосования за внешний облик приюта для бездомных животных подвели в Удмуртии

В опросе приняло участие 2375 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги голосования за внешний вид будущего приюта для животных в посёлке Смирново в Ижевске. Об этом сообщило Главное управление ветеринарии Удмуртии в соцсетях.

Напомним, ведомство совместно с Минсельхозом Удмуртии запустило общественное обсуждение разработанных проектов. Всего было представлено четыре дизайнерских концепции фасадов здания. Жители активно изучали проекты и делились ссылками на них.

Всего в голосовании приняли участие 2375 человек. Самое большое количество голосов собрал вариант №2 — за него отдали голоса 972 человека (40,93%). Второе место у варианта №4 и третье место у варианта №1.

Напомним, в республике в 2021 году впервые началась работа по проектированию сети приютов для безнадзорных животных. Приют должен стать безопасным и удобным местом для обездоленных животных, где о них позаботятся специалисты. А здание нового комплекса должно стать одной из визитных карточек столицы Удмуртии.

Также напомним, что в Минсельхозе республики рассказали, каким будет функциональное наполнение приют для животных в Смирново.