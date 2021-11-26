Октябрьский район Ижевска возглавила Наталья Новикова

К обязанностям она приступила 9 ноября.

Ижевск. Удмуртия. Наталью Новикову временно перевели на должность главы Октябрьского района Ижевска. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе города.

Обязанности руководителя она исполняет с 9 ноября. Ранее Наталья Владимировна была заместителем главы Октябрьского района по социальным и организационным вопросам.

Напомним, Алексей Девяткин руководил районной администрацией с июня 2020 года. Его задержали 12 октября. Экс-главу обвиняют по части 3 статьи 160 УК России («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения»). На время следствия он находится под домашним арестом.