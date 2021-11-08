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Итоги дня: отставки в правительстве Удмуртии и приговор для убийцы 11-летней девочки

18:00, 08 ноября, 2021
Юрий Абашев
Итоги дня: отставки в правительстве Удмуртии и приговор для убийцы 11-летней девочки
18:00, 08 ноября, 2021
Юрий Абашев
135
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#Правительство\n#городская среда\n#суд
Фото: ИА «Сусанин»
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Главные новости понедельника

Ижевск. Удмуртия. За прошлые сутки в Удмуртии 385 человек заболели коронавирусом. Скончались 19 пациентов.

Причина пожара

Причиной пожара в ГКБ №6 в Ижевске стал некачественный светодиодный светильник. Это уже третий подобный случай в Удмуртии. Монтаж оборудования проводился без сертификатов.

Отставки

Министр строительства Дмитрий Сурнин и министр финансов Станислав Евдокимов покинули свои посты по собственному желанию. Оба указа подписаны главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Новый светофор

Светофор вызывного действия установят возле дома № 33 по улице Дзержинского в Ижевске. До этого тут был нерегулируемый пешеходный переход.

Вернуть компенсации

Жителей села Пугачево могут обязать вернуть деньги, полученные от Минобороны России. Верховный суд Удмуртии отменил собственное решение, касающееся выплат компенсаций за моральный вред жителям бывшего военного городка.

Приговор

27-летнего жителя Сарапула осудили за убийство 11-летней девочки и надругательство над её телом. Преступник отправится за решётку почти на четверть века.

18:00, 08 ноября, 2021
Юрий Абашев
135
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#Правительство\n#городская среда\n#суд
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