Убившего девочку в Сарапуле педофила осудили на 23 года колонии

Погибшей было 11 лет.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Сарапула осудили за убийство ребёнка. Как сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, приговор огласили в понедельник, 8 ноября, в Верховном Суде республики.

27-летнего жителя Сарапула обвиняли по пункту «б» части 4 статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), пункту «в» части 2 статьи 105 УК России («Убийство малолетнего»), части 1 статьи 244 УК России («Надругательство над телами умерших»).

Суд установил, что обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, пришёл в гости к своей знакомой, проживающей со своей малолетней дочерью. Оставшись ночевать в этой квартире и воспользовавшись тем, что его знакомая уснула, мужчина совершил в отношении 11-летней девочки действия сексуального характера.

Напомним, 22 марта 2021 года подсудимый, находясь в состоянии наркотического опьянения, снова пришёл к этой знакомой, но её дома не оказалось. В квартире находилась её малолетняя дочь, которая просила его уйти и пригрозила, что обратится в полицию. В ответ на это подсудимый напал на ребёнка и начал душить, в результате чего девочка скончалась.

После совершения убийства подсудимый надругался над телом. В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступлений не признал.

Суд же признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.