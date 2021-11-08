Коронавирус подтвердился в Удмуртии ещё у 385 человек

367 пациентов выздоровели.

Ижевск. Удмуртия. Коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 385 жителей Удмуртии. Среди заболевших 15 детей и 79 граждан старше 65 лет. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За истекшие сутки ковид подтвердился у 137 ижевчан, 43 жителей Воткинска, 29 случаев заражения выявлено в Увинском районе, 22 — в Кизнерском, 21 – в Шарканском, 20 – в Алнашском, 16 – в Якшур-Бодьинском районе. По 15 жителей заболели в Воткинском и Сюмсинском районах.

Скончались 19 пациентов. В числе умерших 14 женщин в возрасте от 42 до 90 лет и 5 мужчин от 53 до 83 лет.

В тяжелом состоянии в ковид-центрах Удмуртии находятся 513 человек, всего лечение от коронавируса на данный момент проходят более 9,5 тыс. жителей региона.

К началу новой недели в Удмуртии вакцинацию прошли 557 434 человек. Из них 355 464 поставили полный курс прививок. 102 380 жителей вакцинировались «Спутником Лайт».