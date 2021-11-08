Он проработал на этой должности больше двух лет.

Ижевск. Удмуртия. Министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин покидает свой пост. Он увольняется по собственному желанию. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики на аппаратном совещании.

Исполняющим обязанности становится Ибрагимов Ришат Расихович, ранее занимавший пост начальника управления строительства объектов бюджетной сферы.

Вместе с ним из правительства Удмуртии уходит министр финансов Станислав Евдокимов.

Напомним, Сурнин стал исполняющим обязанности министра строительства региона в январе 2019 года после отставки Ивана Ястреба. Полноценно он вступил в должность в мае 2019 года.