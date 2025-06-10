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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Собранные УФСБ вещдоки по «Делу Бекмеметьева» продолжил изучать суд в Нефтекамске

12:25, 10 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Собранные УФСБ вещдоки по «Делу Бекмеметьева» продолжил изучать суд в Нефтекамске
12:25, 10 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
42
0
#Нефтекамск\n#суд\n#дело Бекмеметьева
Источник фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
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Следующее заседание назначено на 19 июня.

Нефтекамск. Башкортостан. В Нефтекамском городском суде РБ продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе суда.

В ходе последнего судебного заседания, которое состоялось 5 июня, судом с участием сторон продолжено изучение вещественных доказательств, приобщённых к материалам уголовного дела.

В их числе: компакт-диски с аудиозаписями телефонных переговоров, детализациями телефонных соединений и полученной компьютерной информации, осуществлёнными в рамках проведения оперативно-розыскных и технических мероприятий сотрудниками УФСБ РФ по Удмуртии и предоставленными органам предварительного следствия.

Следующее заседание по «Делу Бекмеметьева» назначено на 19 июня.

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12:25, 10 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
42
0
#Нефтекамск\n#суд\n#дело Бекмеметьева