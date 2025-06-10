Нефтекамск. Башкортостан. В Нефтекамском городском суде РБ продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе суда.

В ходе последнего судебного заседания, которое состоялось 5 июня, судом с участием сторон продолжено изучение вещественных доказательств, приобщённых к материалам уголовного дела.

В их числе: компакт-диски с аудиозаписями телефонных переговоров, детализациями телефонных соединений и полученной компьютерной информации, осуществлёнными в рамках проведения оперативно-розыскных и технических мероприятий сотрудниками УФСБ РФ по Удмуртии и предоставленными органам предварительного следствия.

Следующее заседание по «Делу Бекмеметьева» назначено на 19 июня.