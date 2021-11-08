Жителей села Пугачево могут обязать вернуть полученные компенсации от Минобороны России

Верховный суд Удмуртии отменил свое решение о возмещении морального вреда жителям бывшего военного городка.

Ижевск. Удмуртия. Жителей села Пугачево могут обязать вернуть деньги, полученные от Минобороны России. Верховный суд Удмуртии отменил собственное решение, касающееся выплат компенсаций за моральный вред жителям бывшего военного городка в Малопургинском районе.

Судебная тяжба с силовым ведомством жителей села Пугачево, пострадавшего от взрывов на бывших артиллерийских складах, вернулась к нулевому результату годичной давности.

Напомним, в июне 2011 года на складе боеприпасов в селе Пугачево в Малопургинском районе произошел пожар. От огня начались разрывы старых снарядов, из опасной зоны эвакуировали более 2 тыс. человек

История повторилась 16 мая 2018 года. Тогда из-за пала сухой травы сдетонировали разлетевшиеся в 2011 году и не собранные боеприпасы. Вновь понадобилась эвакуация жителей.

После инцидента в 2018 году 8 жителей бывшего военного городка обратились в Малопургинский районный суд с иском к Министерству обороны России, которое на тот момент являлось собственником бывшей воинской части. 8 истцов, в том числе 3 несовершеннолетних, требовали компенсации за причиненный вред, полученный в результате чрезвычайной ситуации.

По словам истцов, стресс, дважды пережитый в течение 7 лет, не прошел для них даром как в психологическом, так и в физическом плане. Жители бывшего военного городка в Пугачево жаловались на ухудшение здоровья, подавленное состояние, говорили об изменениях психики у детей.

В заявлении указывалось, что одна из истиц в момент взрывов была беременна и потеряла ребенка. У второй от переживаний обострилась ишемическая болезнь сердца. Пострадавшие рассчитывали на компенсации в размере от 300 тыс. до 900 тыс. рублей.

Предварительно граждане обратились в ООО «Бюро независимых судебно-медицинских экспертиз» (г. Москва). Сотрудники этой организации выдали заключение о наличии у всех пострадавших посттравматического стрессового расстройства и не исключили связь ухудшения здоровья жителей с пережитыми ими волнениями.

19 ноября 2020 года Малопургинским районным судом было вынесено решение об отказе заявителям в удовлетворении их требований. Суд не согласился с выводами экспертов, апеллируя к тому, что истцы в свое время не получили консультации психолога, психотерапевта, психиатра и физиотерапевта и не предоставили документы о временной утрате трудоспособности.

Пострадавшие подали апелляцию в Верховный суд Удмуртской Республики. 7 апреля 2021 года коллегия отменила решение Малопургинского районного суда. Судебный орган указал, что при рассмотрении иска были необоснованно исключены из числа доказательств выводы экспертов. Также подчеркивалось, что суд не вправе разрешать вопросы, требующие научных знаний.

При этом Верховный суд частично удовлетворил требования истцов и постановил взыскать с Министерства обороны компенсацию морального вреда. Суммы составили от 50 тыс. до 80 тыс. рублей. Средства были выплачены из казны Российской Федерации.

Министерство обороны обжаловало решение Верховного суда Удмуртской Республики в Шестом кассационном суде общей юрисдикции в Самаре. 21 сентября 2021 года кассационный суд отменил апелляционное решение Верховного суда Удмуртской Республики. Дело направили на новое рассмотрение.

Кассационный суд счел недостаточными доказательства причинно-следственной связи между нравственными и физическими страданиями истцов и действием источника повышенной опасности.

Кроме того, указано, что представленные доказательства должны были быть основаны на специальных и лицензированных познаниях в области психологии и медицины. Между тем, ООО «Бюро независимых судебно-медицинских экспертиз» не имеет лицензии на осуществление медицинской деятельности.

8 ноября «пугачевское» дело было вновь рассмотрено в Верховном суде Удмуртии. Председатель судебной коллегии обратился к участникам процесса и предложил им назначить судебно-медицинскую экспертизу в другом учреждении, имеющем соответствующую государственную лицензию.

Однако истцы в полном составе отказались от прохождения повторных обследований. Они объяснили это тем, что устали от затянувшегося процесса, а их возраст и состояние здоровья не позволяют вновь пройти этот путь.

Кроме того, пугачевцы подчеркнули, что считают представленные ими ранее доказательства физических и нравственных страданий достаточными для полученной ими компенсации.

На основании определения кассационного суда и принимая во внимание отказ истцов от прохождения повторной судебно-медицинской экспертизы, коллегия Верховного суда Удмуртской Республики постановила оставить решение Малопургинского районного суда от 19 ноября 2020 года без изменений.

Сейчас встает вопрос: будут ли жители Пугачево возвращать в казну уже полученные ими компенсации от Минобороны или вновь обжалуют решение годичной давности? Кроме того, непонятно, как будет оплачиваться работа сотрудников ООО «Бюро независимых судебно-медицинских экспертиз». По словам экс-представителя истцов, экспертиза была проведена без предоплаты, свои услуги московские специалисты оценили в 450 тыс. рублей с каждого из обратившихся.