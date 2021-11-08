Станислав Евдокимов покинул пост министра финансов Удмуртии

Исполняющим обязанности назначена Вера Сухих.

Ижевск. Удмуртия. Станислав Евдокимов по собственному желанию покинул пост министра финансов Удмуртской Республики. Об этом на аппаратном совещании 8 ноября сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Мною подписаны два указа. По собственному желанию покидают свои посты министр финансов Станислав Евдокимов и министр строительства Дмитрий Сурнин. К обоим коллегам у меня кроме слов благодарности вопросов никаких нет. Коллеги хотят проявить себя в другом качестве», — подчеркнул Бречалов.

Исполнять обязанности министра финансов будет Вера Сухих.

Глава Удмуртии добавил, что в скором времени регион ждут кадровые изменения.

Напомним, Станислава Евдокимова назначили министром в 2014 году. Тогда сообщалось, что он будет работать до окончания полномочий главы региона.

Наша справка: Евдокимов Станислав Петрович родился 26 января 1976 года. В 1998 году окончил Ижевский государственный технический университет по специальности «Финансы и кредит».

В 1996 году стал работать в должности директора представительства страховой компании «Сапсан». Позднее стал помощником экономиста страхового общества «Иж-АСТРО».

С 1997 по 1998 года работал ведущим специалистом отдела кредитов и ценных бумаг управления финансов администрации Ижевска, после — возглавил этот отдел.

В 2009 году Евдокимов был назначен замминистра финансов Удмуртии.

В 2014 году стал исполнять обязанности министра, а после был назначен на пост руководителя министерства.