Светофор с кнопкой установят на улице Дзержинского в Ижевске

Раньше у остановки «Аптека» была только «зебра».

Ижевск. Удмуртия. Светофор вызывного действия установят на улице Дзержинского в Ижевске. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Бемеметьев.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения светофор с кнопкой установят у проезжей части напротив дом №33 по улице Дзержинского.

До сих пор тут была только «зебра», ведущая к автобусной остановке «Аптека», расположенной на стороне по ходу в центр города.

Также дополнительный нерегулируемый переход появится на перекрёстке улиц Барышникова и Сабурова.