Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте Лонгрид Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид

Светофор с кнопкой установят на улице Дзержинского в Ижевске

13:30, 08 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
Светофор с кнопкой установят на улице Дзержинского в Ижевске
13:30, 08 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
78
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#светофор
Фото: pixabay.com
78
0

Раньше у остановки «Аптека» была только «зебра».

Ижевск. Удмуртия. Светофор вызывного действия установят на улице Дзержинского в Ижевске. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Бемеметьев.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения светофор с кнопкой установят у проезжей части напротив дом №33 по улице Дзержинского.

До сих пор тут была только «зебра», ведущая к автобусной остановке «Аптека», расположенной на стороне по ходу в центр города.

Также дополнительный нерегулируемый переход появится на перекрёстке улиц Барышникова и Сабурова.

13:30, 08 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
78
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#светофор
?>