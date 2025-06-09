Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Созданный огнём Лонгрид Осознанная и гармоничная жизнь в «Икигай» Лонгрид Ижевский сквер-кладбище Лонгрид

Шесть лет колонии получил житель Ижевска, укравший деньги своих клиентов

10:50, 09 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Шесть лет колонии получил житель Ижевска, укравший деньги своих клиентов
10:50, 09 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
134
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#приговор\n#колония\n#присвоение\n#деньги\n#объявления
Источник фото: объединённая пресс-служба судов Удмуртии
134
0

Ущерб пяти потерпевшим составил около 1 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Суд вынес приговор в отношении жителя Ижевска, который подозревался в присвоении и растрате денег клиентов. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Установлено, что 33-летний мужчина разместил в интернете объявление по установке срубов и заборов. Найдя клиентов, подсудимый не выполнил принятые на себя обязательства, а деньги присвоил и потратил на собственные нужды. Ущерб пяти потерпевшим составил около 1 млн рублей.

Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

10:50, 09 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
134
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#приговор\n#колония\n#присвоение\n#деньги\n#объявления