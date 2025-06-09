Ижевск. Удмуртия. Суд вынес приговор в отношении жителя Ижевска, который подозревался в присвоении и растрате денег клиентов. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Установлено, что 33-летний мужчина разместил в интернете объявление по установке срубов и заборов. Найдя клиентов, подсудимый не выполнил принятые на себя обязательства, а деньги присвоил и потратил на собственные нужды. Ущерб пяти потерпевшим составил около 1 млн рублей.

Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.