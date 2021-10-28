Итоги дня: мраморная крошка на тротуарах Ижевска и расписание общественного транспорта в нерабочие дни

Главные новости четверга.

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии ковид подтвердился у 398 жителей Удмуртии. Скончался 21 человек.

Транспорт в праздничные дни

В предстоящую нерабочую неделю общественный транспорт Ижевска будет курсировать по плавающему графику. Расписание на период с 1 по 7 ноября составлено с учетом пожеланий промышленных предприятий города. Подробнее о нём читайте в нашей новости.

Подрядчик проштрафился

Подрядчика по ремонту улицы Ворошилова в Ижевске оштрафовали за несоблюдение сроков работ. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев пообещал, что уже через неделю улица будет готова.

Уборка урожая

В Удмуртии подходит к концу уборка урожая. В настоящий момент собрано уже 89% картофеля. Осталось ещё 564 га.

Против гололёда

Часть тротуаров Ижевска этой зимой будут посыпать мраморной крошкой, которая повышает удобство ходьбы по снегу. Этот материал экологически безопасен и его можно использовать повторно.

Причины не установлены

Причины пожара в ГКБ № 6 Ижевска пока установить не удалось. Пострадавшее от огня и дыма крыло седьмого этажа ждёт косметический ремонт.