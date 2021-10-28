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Коммунальные службы Ижевска зимой будут посыпать некоторые тротуары мраморной крошкой

14:55, 28 октября, 2021
Екатерина Сентемова
Коммунальные службы Ижевска зимой будут посыпать некоторые тротуары мраморной крошкой
14:55, 28 октября, 2021
Екатерина Сентемова
46
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#гололед\n#зима
Фото: ИА «Сусанин»
46
0

Ранее этот материал использовался на Центральной площади.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске некоторые тротуары зимой посыпят мраморной крошкой. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев в прямом эфире

Мраморная крошка позволяет повысить фрикционные свойства дорожного покрытия, и сама по себе экологически безопасна, а также ее можно использовать повторно. Этой зимой ей посыпят некоторые горизонтальные тротуары и с уклонами, чтобы посмотреть насколько будет эффективен данный материал. Жители города также смогут отследить ее практичность и удобство.

«Если это найдет отзыв и будет эффективно, то мы возможно перейдем на этот вариант», — сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Напомним, что рянее мраморную крошку использовали только на Центральной площади Ижевска.

14:55, 28 октября, 2021
Екатерина Сентемова
46
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#гололед\n#зима
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