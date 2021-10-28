В Удмуртии неубранными остаются 546 га картофельных полей

Также сельские хозяйства республики продолжают собирать урожай овощей и рапс.

Ижевск. Удмуртия. На полях Удмуртии скоро закончат убирать поздний урожай. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республике в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время 89% картофельных полей уже убрано, это 4,6 тыс. га. Еще 564 га предстоит убрать.

В сезоне 2021 года удалось выкопать 68,9 тыс. т молодых клубней, что на 22,4 тыс. т меньше, чем за аналогичный период в 2020 году.

В Вавожском районе выполнено 83% работ по сбору урожая, в Завьяловском — 97%, Малопургинском — 70%, Можгинском — 89%, Алнашском — 71% и Юкаменском — 80%.

В общей сумме пока удалось собрать 6,4 тыс. т овощей открытого грунта: 4,2 тыс. т капусты, 910 т свеклы и 1,1 тыс. т моркови. 95% всех площадей, на которых выращивались овощные культуры уже убраны.

В этом году максимальный урожай дали поля Дебесского района — 451,9 ц/га.

Также в 11 из 22 районов республики продолжается уборка рапса. Работы скоро должны завершиться в Вавожском, Воткинском и Завьяловском районах, здесь уже обмолотили 92% площадей.